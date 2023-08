NBA : Les Lakers de LeBron James prévoient du lourd pour la prochaine saison

Florian Barré

Depuis le moment où il a rejoint les Lakers de Los Angeles, Anthony Davis a affiché son désir de ne pas jouer au poste de pivot à plein temps. La saison dernière, l’effectif des Californiens nécessitait qu’AD soit au poste 5, mais le front office a souhaité ajouter quelques options cet été qui permettraient à leur star de parfois de glisser au poste 4.

À la trade deadline NBA en février dernier, les Lakers ont refait leur alignement. Les différents changements ont contribué à alimenter des séries éliminatoires réussies puisque les Angelinos sont allés jusqu’en finale de conférence. Ils ont par ailleurs pu conserver la plupart de leurs pièces clés durant l’intersaison, en ajoutant plusieurs recrues dont les très prometteurs Jalen Hood-Schifino et Max Lewis, ainsi que plusieurs agents libres tels que Gabe Vincent, Taurean Prince, Cam Reddish et… Jaxson Hayes.

NBA : Une franchise mythique inquiète https://t.co/bd1BfND3km pic.twitter.com/EyWfZ8SON2 — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Changement de poste pour Anthony Davis

Ancien choix de loterie en 2019, Hayes est un joueur de 2,11m extrêmement athlétique. Il n'a pas encore été en mesure de montrer son plein potentiel au cours de ses quatre années en NBA, mais les Lakers espèrent pouvoir libérer sa puissance, idéalement aux côtés d’Anthony Davis. En effet, selon Jovan Buha de The Athletic , les Lakers espèrent qu’Hayes pourra commencer la saison en tant que pivot titulaire, ce qui déplacerait AD au poste 4. Étonnant lorsqu’on regarde la fin de saison dernière et la complémentarité entre l’ailier fort Rui Hachimura - tout juste prolongé pour 3 ans et 54 millions de dollars - et le géant Anthony Davis.

Il faut préserver le fidèle lieutenant de LeBron James