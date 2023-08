NBA : Une très grande nouvelle va bientôt tomber pour les Lakers de LeBron James

Florian Barré

Après avoir largement fait leurs affaires lors des premiers jours de la Free Agency en NBA, les Lakers peuvent désormais se tourner vers un avenir à long terme. En dehors du cas Christian Wood qui traîne, une question demeure cependant toujours. Qu’adviendra-t-il d’Anthony Davis ? Plusieurs interrogations subsistaient concernant son avenir tant l’intérieur n’offrait pas de certitudes. Mais il y a peu, une énorme décision aurait été prise par les Californiens.

En bonne santé, Anthony Davis se place comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Capable de scorer sur n’importe qui et de gêner tous les intérieurs du monde en défense, le Unibrow fait en effet partie des basketteurs les plus forts de la planète. Seulement voilà, il est malheureusement trop rarement en pleine possession de ses moyens sur le plan physique, au point où LeBron James en aurait marre, comme l’avait révélé Bill Reiter de CBS Sports en juin.

Avant le début de la nouvelle saison NBA, Wembanyama fait de l'ombre à un autre crack https://t.co/J03GDwqJbQ pic.twitter.com/VZabBEXlQb — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Davis aux Lakers, ça sent bon la prolongation

Et si au début de l’intersaison, les Lakers s’étaient montrés plutôt inquiétants vis-à-vis de Davis - plusieurs insiders avouaient que sa prolongation n’était pas du tout vue comme une priorité - il peut désormais être rassuré puisque bon nombre de journalistes s’accordent à dire que la franchise va la lui offrir une extension de trois ans et 170 millions de dollars. « Je pense qu’il faut s’attendre à ce que les Lakers fassent une sorte d’offre. Ils vont en tout cas montrer leur intention de faire une offre prochainement. » a notamment concédé Brian Windhorst.

« La saison à venir sera la dernière »