NBA : Les Lakers vont réaliser le rêve de LeBron James ?

Hugo Chirossel

Dans la nuit de lundi à mardi, les Lakers se sont inclinés sur le parquet des Denver Nuggets (108-106) et ont ainsi été éliminés dès le premier tour des playoffs. L’été s’annonce mouvementé à Los Angeles, où l’avenir de LeBron James interroge. Pour le convaincre un peu plus de rester, les Lakers pourraient alors drafter son fils, Bronny.

« Je n’ai pris aucune décision . » En conférence de presse après la défaite des Lakers lors du match 5 face aux Denver Nuggets (108-106), LeBron James a forcément été interrogé sur son avenir. Après avoir dû passer par le play-in pour s’y qualifier, la franchise de Los Angeles a été éliminée dès le premier tour des playoffs dans la nuit de lundi à mardi.

La mise au point de LeBron James sur son avenir

« Pour le moment, je veux juste rentrer chez moi profiter de ma famille. Quand je regarde le calendrier, un de mes fils va peut-être être drafté, l’autre s’amuse au basket, ma fille joue au volley, et ma femme fait aussi des choses fantastiques. Et moi je vais devoir me reposer pour être prêt pour le camp d’entraînement dans deux mois avec Team USA », a déclaré LeBron James. Relancé sur son avenir et s’il serait toujours un joueur des Lakers la saison prochaine, le King a ajouté : « Je ne vais pas répondre à ça », avant de quitter la salle de presse.

Les Lakers prêts à drafter le fils de LeBron James