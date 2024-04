NBA : LeBron James a-t-il déjà joué son dernier match avec les Lakers ?

Florian Barré

Ce lundi soir, LeBron James et les Los Angeles Lakers ont vu leur campagne 2023-24 prématurément stoppée par les champions NBA en titre, Denver. Les Nuggets ont battu les Purple and Gold pour la quatrième fois en cinq matchs, se qualifiant ainsi pour les demi-finales de Conférence où ils retrouveront les Minnesota Timberwolves. Mais ce qui intéresse les observateurs se trouve ailleurs. En effet, ce match était peut-être le tout dernier pour LeBron James aux Lakers.

Joueur de la NBA depuis 21 saisons, LeBron James a encore le niveau et le physique pour poursuivre l’aventure de sa vie. Mais nul ne sait encore si celle-ci évoluera ou non cet été. En effet, le King devra rapidement prendre une décision au sujet de son avenir, qui pourrait bien être en corrélation avec le destin de son fils, Bronny. Restera-t-il aux Los Angeles Lakers pour une septième année ou non ? Après l’élimination de la franchise californienne ce lundi soir, lors du premier tour des séries éliminatoires 2024, James a apporté un élément de réponse, peu significatif.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

LBJ prendra le temps pour réfléchir

Concrètement, LeBron James a déclaré qu'il était indécis quant à son avenir en NBA après la défaite 108-106 des Lakers de Los Angeles. Lorsque ESPN lui a demandé comment il aborderait sa décision concernant la 22e année, James a répondu : « Je n'ai pas de réponse... pour être honnête. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. » Il a également commenté la situation en affirmant qu’il allait s’asseoir avec son agent et sa famille afin d’évaluer « ce qui est le mieux pour ma carrière ».

Un délai de réflexion assez court