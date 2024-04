NBA : Les Lakers de LeBron James foncent vers un nouveau swipe

Florian Barré

Lors du match 2 en début de semaine, les Los Angeles Lakers ont quelque temps cru pouvoir recoller à un match partout face aux Denver Nuggets. Malheureusement pour les coéquipiers de LeBron James, les Coloradiens ont essuyé leur retard pour s’imposer au buzzer grâce à Jamal Murray. Ce jeudi soir, les Purple and Gold ont vécu un scénario similaire. Longtemps devant, ils ont finalement craqué dans le dernier quart-temps, enchaînant une 11e défaite de rang face aux Nuggets.

La nuit dernière, Denver a battu les Lakers 112-105 pour prendre une avance de 3-0 au premier tour des séries éliminatoires. Le prochain match pourrait ainsi être déjà décisif. Aucune équipe dans l'histoire des playoffs de la NBA n'a jamais effacé une avance de 3-0 dans une série. LA devra être la première franchise à le faire. Le plus frustrant dans tout ça réside dans le fait que le scénario semble se répéter inlassablement. La saison dernière, les Lakers s’étaient déjà fait swiper (0-4) en finale de conférence par les Nuggets. De plus, ils sont sur 11 revers d’affilée face aux hommes de Michael Malone. Pour finir, pour la troisième fois en trois matchs de cette série, les Lakers ont pris une avance notable puis ont craqué.

Un succès d’équipe pour Denver

Les Californiens ont démarré la partie par un 8-0 dynamisant la foule de la Crypto.com Arena. Cette avance a culminé à 12 points au début du deuxième quart-temps, mais était tombée à quatre points à la mi-temps. Les Nuggets ont ouvert la seconde période avec une séquence rapide de 9-2 et ont fini par remporter le quatrième quart-temps 34-22. On parle là d’un vrai travail collectif puisque Denver n’a même pas eu besoin que l’une de ses stars se transforme en supernova pour les mener à la victoire.

Les statistiques individuelles du match

Nikola Jokic a été efficace avec 24 points à 9/13 aux tirs, 15 rebonds et neuf passes décisives. De son côté, Jamal Murray a récolté 22 points et neuf passes décisives. Aaron Gordon a quant à lui inscrit 29 points et 15 rebonds quand Michael Porter Jr. a terminé la partie en 20-10. Pendant ce temps, les Lakers avaient vraiment besoin de quelqu'un pour s’enflammer. Personne n’a su prendre ce rôle. LeBron James a récolté 26 points, huit passes décisives et cinq rebonds, tandis qu'Anthony Davis a inscrit 33 points et 15 rebonds.