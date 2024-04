Le Heat écrase les Celtics et choque la NBA

Florian Barré

Jamais dans son histoire le Miami Heat n’avait autant scoré à 3-points que ce mercredi soir lors du Game 2 face aux Boston Celtics. Une performance magistrale qui a permis aux joueurs d’Erik Spoelstra de revenir à 1-1 dans une victoire 111-101, ce avant de retourner au Kaseya Center pour les deux prochaines rencontres du premier tour des playoffs.

C’est une nouvelle fois sans Jimmy Butler que le Miami Heat a démarré le Game 2 face aux Boston Celtics. Au TD Garden, face à la meilleure équipe de la ligue, peu d’observateurs donnaient les Floridiens vainqueurs… Et pourtant ! Alors que les C’s ont remporté le premier match dimanche et menaient par trois points à la mi-temps mercredi, le Heat a gardé confiance et a pris feu derrière l’arc. Les 23 paniers à 3-points inscrits ont permis aux protégés d’Erik Spoelstra de décrocher une victoire de prestige, 111-101.

Sans Butler, Tyler Herro mène le Heat

D’ailleurs, jamais dans son histoire en postseason, le Miami Heat n’avait fait preuve d’une si grande précision en profondeur. Six joueurs différents ont réussi plusieurs tirs à 3-points. Tyler Herro a ouvert la voie avec six tentatives réussies, métronome de l’équipe avec 24 points et 14 passes décisives. Dans le même temps, Caleb Martin a planté cinq de ses six 3-points tentés et Bam Adebayo (qui n'a pas réussi de shoot extérieur) a réussi 9 de ses 13 tirs depuis le parquet. Les deux hommes ont tous deux inscrit 21 points.

La recette parfaite pour Miami

De leur côté, les Celtics ont obtenu une grosse production offensive de la part de leurs joueurs vedettes : 33 points pour Jaylen Brown et 28 pour Jayson Tatum. Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Kristaps Porzingis a terminé le match avec un score de moins-32 dans la surface, le pire pour un Celtic en séries éliminatoires depuis Tatum lors du deuxième match de la finale 2022. Par ailleurs, les Celtics ont une fiche de 4-9 cette saison lorsqu'ils marquent 105 points ou moins et le Heat semble penser que limiter les tentatives à 3 points est le meilleur moyen de maintenir le total de points de Boston à un niveau bas. Prochain rendez-vous, samedi soir !