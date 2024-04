Mbappé a resigné au PSG, la raison est dévoilée !

Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a rempilé avec le PSG au tout dernier moment. Déterminé à battre le plus de records possible, le numéro 7 parisien a signé un nouveau bail avec le club rouge et bleu pour remporter un sixième titre de meilleur buteur de Ligue 1.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine, mais il aurait pu claquer la porte du Parc des Princes deux années plus tôt. Alors que son bail arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé était parti pour rejoindre le Real Madrid pour 0€. Mais au dernier moment, le numéro 7 rouge et bleu a finalement décidé de rempiler pour deux saisons, plus une en option. Une option qu'il n'a pas activée.

Mbappé veut réaliser une performance historique en L1