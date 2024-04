Mercato - PSG : Luis Enrique vend la mèche pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion de France depuis dimanche, demi-finaliste de Ligue des champions, Luis Enrique a d'ores et déjà réussi sa première saison au PSG. Mais celle-ci pourrait prendre une autre dimension en cas de victoire face au Borussia Dortmund. Quoi qu'il en soit, le technicien espagnol a déjà convaincu ses dirigeants, qui se projettent avec lui.

Décrié en raison de ses choix sportifs parfois incompréhensibles, Luis Enrique peut s'appuyer sur ses excellents résultats pour les justifier. Champion de France depuis dimanche, le coach parisien est encore en course pour marquer l'histoire du PSG. Arrivé l'été dernier, le technicien espagnol pourrait réaliser le triplé, qui n'a jamais été réalisé par un club français (Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France). Mais pour continuer à rêver, Luis Enrique va devoir venir à bout du Borussia Dortmund (match aller prévu ce mercredi soir).

Le PSG touche au but et va réaliser son rêve ? https://t.co/pkXxvBd7b7 pic.twitter.com/3cdmE9s2YB — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

« Je sens le soutien du club et des joueurs »

Avant cette rencontre, Luis Enrique est revenu sur sa première saison au PSG et notamment sur le soutien de ses dirigeants. « Depuis mon arrivée, je sens le soutien du club et des joueurs. On est dans un processus d'amélioration, ce n'est que le début du projet. Il reste un mois et nous pouvons encore gagner toutes les compétitions. On doit essayer de bien gérer nos émotions, bien gérer la pression. Il ne faut pas voir la pression comme une menace » a confié Luis Enrique, confirmant des informations dévoilées par le quotidien L'Equipe .

Une prolongation à l'étude ?

Comme annoncé par le quotidien sportif ce mardi, Luis Enrique fait l'unanimité auprès de l'état-major parisien. Ses résultats lui permettent de voir plus loin et de se projeter sur la prochaine saison. Lié au PSG jusqu'en 2025, le technicien catalan a déjà fait savoir qu'il serait présent la saison prochaine. Selon certaines sources, Doha envisagerait même de lui proposer une prolongation. Entre Luis Enrique et le PSG, l'histoire pourrait bien durer.