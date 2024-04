Luis Enrique révèle sa recette miracle au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique se distingue par sa capacité à effectuer un turnover très important. Et c'est une réussite puisque le club parisien est toujours en course pour réussir un énorme quadruplé. C'est d'ailleurs un petit exploit puisque les anciens entraîneurs du PSG n'ont jamais réussi à gérer de cette manière leur effectif. Après la victoire contre Lorient (4-1), le technicien espagnol dévoile ainsi son secret.

Luis Enrique évoque son turnover

« Ce n'est pas facile de jouer dans ces conditions, j'ai changé beaucoup de joueurs, j'ai donné l'opportunité de voir d'autres joueurs, mais cela fonctionne bien, donc bien sûr que je suis content », confie-t-il au micro de Prime Video , avant d'être relancé sur la façon dont il arrive à gérer son effectif : « C’est simple. Chaque entraîneur essaye la même chose. Il faut essayer d’impliquer tous les joueurs pour aller chercher nos objectifs. Aujourd’hui, nous avons montré que nous avons une super académie, avec de bons jeunes qui ont eu des minutes. Ils offrent des solutions supplémentaires à l’équipe. Ça me rend encore plus heureux ».

«Je suis content»