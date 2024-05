Mercato - PSG : Le clan Al-Khelaïfi confiant pour la signature d’un entraîneur ?

Hugo Chirossel

Entraîneur des U19 depuis maintenant trois ans, Zoumana Camara pourrait quitter le PSG. L’ancien défenseur parisien arrive à la fin de son contrat et il suscite notamment l’intérêt du Red Star pour succéder à Habib Beye. Mais le club de la capitale aimerait le conserver et l’optimisme serait même de mise dans l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi.

Zoumana Camara va très bientôt devoir prendre une décision à propos de son avenir. Joueur du PSG entre 2007 et 2015, où il a entamé sa reconversion, il est depuis maintenant trois ans entraîneur des U19 du club de la capitale et son contrat arrive à son terme en juin 2024. Comme indiqué par Le 10 Sport , le Red Star, à la recherche d’un successeur à Habib Beye, est intéressé à l’idée de s’attacher ses services.

« On verra ce qu’il adviendra pour moi la saison prochaine »

Interrogé par Le Parisien , Zoumana Camara a entretenu le flou à propos de son avenir au PSG : « J ’ai touché à tous les secteurs : joueur, entraîneur adjoint, coach à la formation maintenant. Je m’éclate dans ce que je fais, je suis content, je profite. On fera le point avec mes dirigeants, avec le club, dans le respect, et on verra ce qu’il adviendra pour moi la saison prochaine . » Selon le quotidien régional, qui confirme l'intérêt du Red Star, Guingamp penserait également à Zoumana Camara afin de remplacer Stéphane Dumont.

Le PSG confiant pour conserver Camara ?