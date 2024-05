Mercato : L'OL boucle son premier transfert de l'été !

Arnaud De Kanel

Au bout du suspense, l'OL est parvenu à décrocher la victoire face à Strasbourg. Un succès qui permet aux Gones de ravir la sixième place au RC Lens. Les hommes de Pierre Sage, derniers de Ligue 1 il y a quelques mois, vont donc participer à la prochaine édition de l'Europa League. Il faudra donc étoffer l'effectif et l'OL n'a pas tardé puisque le premier transfert de l'été serait bouclé.

Condamné à la Ligue 2 au début de l'hiver, l'OL à déjouer tous les pronostics. Vainqueurs de Strasbourg dimanche soir, les Lyonnais s'offrent même le luxe de finir sixièmes, eux qui disputeront donc la Ligue Europa la saison prochaine. Il reste encore la finale de Coupe de France contre le PSG à disputer mais John Textor est ses équipes sont déjà actifs sur le mercato.

Sage reste entraineur

Le propriétaire de l'OL a d'ailleurs confirmé que Pierre Sage sera l'entraineur la saison prochaine. « Je pense qu’il est très correct. Je pense que c’est connu depuis longtemps qu’il est notre entraîneur. Il y a quelques semaines, nous avons augmenté sa paie de manière significative, c’était même avant qu’il soit accepté pour passer son diplôme. Il a reçu un message d’amour de moi, de nous. Quand il est arrivé dans une maison qui brûlait, sa première mission était d’éteindre le feu, de sauver quelques meubles, de sortir du bâtiment et d’avancer. Avant même que nous nous soyons vraiment assis, en disant ‘ok tu seras coach l’année prochaine’, j’avais besoin d’entendre sa vision, son plan. Bien sûr qu’il reste, il va rester un moment. Personne n’a cherché un autre coach. J’ai inventé un bon coach avec lui ou peut-être que lui a fait de moi un bon propriétaire. Bien sûr que c’était l’entraîneur, pourquoi vous cherchez à deviner ? On va faire en sorte de rendre ça officiel après la Coupe de France », a déclaré John Textor. Et l'OL est même sur le point d'officialiser sa première recrue estivale.

Abner va signer à l'OL