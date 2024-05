Mercato : L'OL a donné rendez-vous à son entraineur

Amadou Diawara

Appelé à la rescousse pour redresser la barre de l'OL, Pierre Sage a rempli sa mission avec brio. D'ores et déjà sauvés, les Gones ont même la possibilité de valider leur ticket pour une compétition européenne. Interrogé avant le duel entre l'OL et Strasbourg ce dimanche soir, Pierre Sage a lâché ses vérités sur son avenir.

Auteur d'un début de saison catastrophique, l'OL de John Textor a remplacé Laurent Blanc par Fabio Grosso. Toutefois, le coach italien n'a pas réussi à relancer les Gones , loin de là.

Sage va discuter avec sa direction à la fin de la saison

Pour éviter la relégation, les dirigeants de l'OL se sont séparés de Fabio Grosso prématurément, et ce, pour accorder leur confiance au directeur de leur centre de formation : Pierre Sage. Et alors qu'il réalise du très bon travail à Lyon en tant qu'entraineur, ce dernier a été conforté sur le banc des Gones jusqu'à la fin de la saison. Et il pourrait même garder sa place lors du prochain exercice.

«On pourra discuter»