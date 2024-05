PSG : «Toxique», il balance sur Mbappé

La rédaction

Plus que jamais, le PSG va devoir montrer les crocs lors du mercato estival. Les Franciliens perdront Kylian Mbappé, leur atout numéro un, dans les toutes prochaines semaines. Si la situation du Français a fait parler tout au long de la saison, ce feuilleton a évidemment eu un impact sur le groupe de Luis Enrique. Abdellah Boulma juge d'ailleurs que la relation entre Kylian Mbappé et le PSG est toxique.

Il y a neuf jours, Kylian Mbappé provoquait un véritable tremblement de terre, en annonçant officiellement son départ du PSG à l’issue de la saison. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram , l’attaquant parisien a fait ses adieux au club qu’il a rejoint il y’a désormais sept saisons. Si ce dénouement était celui auquel la plupart des observateurs s’attendaient, l’avenir du Bondynois a été au centre des débats tout au long de la saison. Forcément, cette surexposition médiatique a eu un impact en interne. Dans un entretien accordé à Culture PSG , Abdellah Boulma a donné quelques précisions sur les conséquences de ce très long feuilleton.

« Dès le départ, les dés étaient pipés pour tout le monde »

Abdellah Boulma est d’abord revenu sur la pression subie par Luis Enrique à cause de ce dossier. L’entraîneur du PSG a surpris tout son monde ces dernières semaines, faisant démarrer le capitaine de l’équipe de France sur le banc de touche en Ligue 1. Une décision prise lorsque l’ancien technicien du FC Barcelone a appris que le champion du Monde 2018 ne prolongerait pas : « Bien sûr que dès le départ, les dés étaient pipés pour tout le monde, pour Kylian Mbappé, mais aussi pour Nasser Al-Khelaïfi et pour Luis Enrique, qui a quand même travaillé toute une saison, et c'est tout à son honneur, avec cette épée de Damoclès sur la tête. C'est-à-dire qu'on le fait jouer, on le fait pas jouer, et à partir du moment, tout le monde le sait désormais, où Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il n'allait pas prolonger au club, la situation a totalement changé du côté de Luis Enrique, qui a commencé à le mettre sur le banc, tout simplement. »

« Tout le monde a été impacté par le dossier Mbappé »