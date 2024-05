PSG : Mbappé a déjà quitté Paris

Jean de Teyssière

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG à ses dirigeants, Luis Enrique n'hésite pas à se passer de lui. Ses titularisations ont chuté de 50% depuis février et sa situation ne s'améliore pas. Pas retenu face à Nice et Metz, le numéro 7 parisien prend du bon temps et a même été vu à Cannes.

La fin de l'aventure entre Kylian Mbappé et le PSG tourne au vinaigre. Le Bondynois n'a pas réussi à qualifier son équipe pour la finale de la Ligue des Champions face à Dortmund (0-1, 0-1) et Luis Enrique compte de moins en moins sur lui.

Mbappé ne jouera pas face à Metz

Ce samedi, Luis Enrique a surpris du monde en diffusant les joueurs retenus dans le groupe pour le dernier match de la saison face au FC Metz. L'Asturien a décidé de se passer de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vitinha, Gianluigi Donnrumma, Fabian Ruiz et Marquinhos. Une décision qui était prévue, selon L'Équipe .

Mbappé a quitté la capitale pour Cannes

Pour le moment, le dernier match de Kylian Mbappé a eu lieu le week-end dernier, contre Toulouse. Officiellement blessé face à Nice cette semaine, le numéro 7 parisien ne jouera donc pas le dernier match de la saison. Avec Ousmane Dembélé, il a quitté la capitale pour rejoindre la ville de Cannes.