Conflit avec Mbappé, le PSG a fait une erreur ?

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que son numéro 7 va partir, le PSG ne lui a pas rendu un hommage digne de ce nom au Parc des Princes. Selon Abdellah Boulma, la direction parisienne aurait dû mettre de l'eau dans son vin et honorer sa star de 25 ans avant son transfert.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Pour sa dernière au Parc des Princes, le numéro 7 parisien n'a pas eu le droit à un hommage de la part de son club. Selon Abdellah Boulma, les hautes sphères du PSG auraient dû honorer Kylian Mbappé comme il se doit pour son dernier match dans la capitale française.

«Ils auraient dû régler cette embrouille en interne»

« Vous faites partie de ceux qui estiment que le PSG aurait dû organiser un hommage pour Kylian Mbappé lors de son dernier match au Parc contre Toulouse. Pourquoi ? Vous savez, moi, je me mets à la place des supporters. Effectivement, je savais qu'en disant ça j'allais prendre une salve de critiques. Mais en même temps, quand tu es dirigeant d'une grande entreprise, comme je l'ai écrit, et d'une entreprise aussi importante que le PSG, d'un club aussi important que le PSG, tu dois être capable de prendre de la hauteur par rapport à ce qui peut se passer. Je sais que c'est facile à dire, mais un bon manager, c'est celui qui prend de la hauteur. C'est celui qui ne lave pas son linge sale en public. C'est-à-dire que pour moi, ils auraient dû régler ça, cette embrouille, en interne » , a estimé Abdellah Boulma lors d'un entretien accordé à Culture PSG.

«Ils auraient dû prendre de la hauteur»