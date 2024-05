PSG - Real Madrid : Il annonce une grande nouvelle pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. Son futur club n'est pas officiellement connu, mais tout le monde sait désormais que le Bondynois va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Pour Alain Giresse, cela offre une opportunité bien puis importante à Mbappé de remporter son premier Ballon d'Or.

Bien qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé n'a jamais remporté le Ballon d'Or avec le PSG, club qu'il va quitter à l'issue de la saison pour rejoindre le Real Madrid. Et au sein de la Casa Blanca , le Bonynois aura beaucoup plus de chance de décrocher un Ballon d'Or comme le souligne Alain Giresse.

PSG : Mbappé a vendu la mèche au vestiaire du Real Madrid https://t.co/fjyc6hqs4D pic.twitter.com/iMCPYSP7DC — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Mbappé fonce vers le Ballon d'Or au Real Madrid ?

« Sans aucun doute, le fait de gagner des titres importants au niveau international et de se distinguer dans une équipe de cette dimension lui donnera plus d'opportunités, ce qui est devenu un défi personnel. Il est clair pour lui qu'il est comme ça et c'est pour cela qu'il a décidé de changer », confie l'ancien international français dans une interview accordée à AS , avant de revenir sur l'annonce de Kylian Mbappé.

«J'ai été un peu surpris»