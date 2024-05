Départ de Mbappé : Le PSG soulagé ?

Thibault Morlain

Kylian Mbappé sera donc resté 7 saisons sous le maillot du PSG. Arrivé en 2017, l’attaquant va faire ses valises en cet été 2024. Le Français a d’ores et déjà annoncé son futur départ. Bien évidemment, perdre Mbappé est un coup dur sportivement pour le PSG. Pour autant, au sein du club de la capitale, on respirerait désormais un peu mieux.

Ces derniers mois, entre le PSG et Kylian Mbappé, ça n’a clairement pas été facile. En effet, la relation était tendue entre le capitaine de l’équipe de France et la direction parisienne. C’est donc sous fond de tension que l’histoire se termine entre Mbappé et le PSG. De quoi soulager tout le monde à Paris ?

PSG : Grosse surprise pour Mbappé ! https://t.co/ZWSn2Fmif3 pic.twitter.com/ELotnSzIyM — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

C’est tendu entre Mbappé et le PSG

A propos des relations entre le PSG et Kylian Mbappé, Abdellah Boulma a exliqué pour Culture PSG : « Dans sa vidéo, Kylian Mbappé n'a pas remercié Nasser Al-Khelaïfi, qui l'a très mal pris. C'est la raison pour laquelle il y a eu de nouveau des tensions entre eux. Et par la suite, aux Trophées UNFP, Kylian Mbappé, du bout des lèvres, a remercié son président. Mais ce n'est pas ça qui va régler le torchon qui brûle. Ce n'est pas ça qui va régler la relation entre les deux parties ».

« Un soulagement pour beaucoup »