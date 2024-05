Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prépare un coup de tonnerre à la Laurent Blanc ?

Thibault Morlain

Avec le départ de Kylian Mbappé, de nombreuses questions se sont posées sur l’avenir de Luis Campos au PSG. Alors qu’il a souvent été répété que le cas du conseiller sportif portugais était lié à celui du Français, le fait que ce dernier s’en aille pourrait entraîner le départ de Campos. Et s’il a récemment été annoncé que le dirigeant du PSG allait rester, rien n’est sûr à 100% comme cela a pu arriver avec Laurent Blanc il y a quelques saisons.

Le mercato estival approche et Luis Campos est déjà au travail pour renforcer l’effectif du PSG. Des questions se sont posées sur l’avenir du Portugais, mais il a été expliqué qu’il resterait en poste. Journaliste pour Canal+ , Olivier Tallaron révélait dernièrement : « C’est vrai qu’on entend beaucoup de choses à son sujet. Mais, je peux vous le dire, Luis Campos sera toujours là l’an prochain à 100% au Paris Saint-Germain. On a discuté longuement avec lui avant cette rencontre. Il nous a dit qu’il avait d’excellente relation avec Luis Enrique et avec l’actionnaire, notamment l’émir du Qatar qui était venu très récemment au Parc des Princes. Voilà l’information qu’on peut vous donner, Luis Campos à 100% au PSG la saison prochaine. Il a déjà anticipé beaucoup de choses sur le prochain mercato parisien ».

Succession de Mbappé : Un joueur de Ligue 1 lâche sa réponse au PSG ! https://t.co/XojkLaYD4I pic.twitter.com/L7qPFqbbfb — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

Quel avenir pour Luis Campos ? »

Il ne devrait donc y avoir plus aucun doute pour l’avenir de Luis Campos au PSG. Pour autant, pour Culture PSG , Abdellah Boulma n’a pas voulu considérer la continuité du Portugais à Paris comme acquise. « Dans l'entourage de Luis Campos ou de ceux qui le connaissent, on s'est beaucoup posé la question ces derniers temps de savoir s'il allait continuer la saison prochaine. Parce que la non-prolongation de Mbappé c'est un peu pour lui aussi », a d’abord expliqué le journaliste.

« On sait que Nasser Al-Khelaïfi est imprévisible