Le PSG retente sa chance pour un transfert historique

Alexis Brunet

Le PSG va chercher à renforcer son secteur offensif cet été, avec le départ de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens sont notamment intéressés par Bernardo Silva. Après avoir tenté le coup l'été dernier, ils devraient revenir à la charge, mais le transfert paraît compliqué, en raison des relations entre Abu Dhabi et le Qatar.

À plus d'un titre, le PSG va se montrer ambitieux lors du prochain mercato estival. En effet, le club de la capitale est obligé de se renforcer pour essayer de faire mieux qu'une demi-finale de Ligue des champions, mais également parce qu'il va perdre Kylian Mbappé. Le champion du monde a annoncé dernièrement qu'il allait quitter Paris à la fin de la saison, probablement pour le Real Madrid.

Le PSG va chercher une pointure en attaque

Le principal chantier de l'été parisien sera donc de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé. Le club de la capitale a déjà pensé à quelques pistes. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos et Luis Enrique aimeraient pouvoir s'appuyer sur Xavi Simons. Le Néerlandais devrait bientôt se prononcer sur son avenir et indiquer s'il désire rester au PSG ou non. Les dirigeants parisiens sont aussi très intéressés par le profil de Victor Osimhen, mais la piste est très coûteuse.

Un transfert de Bernardo Silva s'avère très compliqué