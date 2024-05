Un transfert échappe au PSG, le coupable est désigné !

La rédaction

Alors que la saison touche à sa fin, les équipes du Vieux continent s’apprêtent désormais à s’affronter sur le marché des transferts. Du côté du PSG, l’été promet d’être chaud, d’autant plus que Luis Enrique a admis vouloir recruter de nouveaux éléments à chaque ligne du terrain. Mais l’une des cibles parisiennes, à savoir le jeune talent que l'on surnomme « Messinho », pourrait bien être chipé par un club venu tout de droit d’Angleterre : Chelsea.

Le PSG jouera son avant-dernier match de la saison dimanche contre Metz, mais les dirigeants parisiens semblent déjà concentrés sur le mercato estival. De nombreuses rumeurs envoient différents joueurs du côté du club de la capitale, et notamment Estevão Willian, surnommé « Messinho ». Considéré comme un grand espoir du football brésilien, le jeune ailier de 17 ans jouant à Palmeiras serait sur les tablettes des rouges et bleus d’après Fabrizio Romano. Mais Chelsea semble prêt à contrecarrer les plans des Franciliens.

Chelsea grille la priorité au PSG

D’après The Athletic , Chelsea fonce sur Estevão Willian. Le média américain affirme que les Londoniens ont déjà conclu un accord verbal pour enrôler l’international brésilien espoirs (5 sélections, 3 buts). La proposition des pensionnaires de Stamford Bridge se composerait de 34M€ payés immédiatement, accompagnées de 23M€ supplémentaires dépendant des performances du joueur, sous le maillot de son écurie actuelle, puis avec l’équipe actuellement dirigée par Mauricio Pochettino. C’est en 2025 que le natif de Franca devrait faire ses valises pour la Grande-Bretagne.

Estevão Willian, ou « Messinho »

Si il n’a intégré l’équipe première de Palmeiras que la saison dernière, Estevão Willian possède déjà une belle côte au Brésil. Auteur d’un but en six matchs de Serie A cette année, le coéquipier d’Endrick s’est surtout fait remarquer durant la Coupe du Monde des moins de 17 ans l’année dernière, durant laquelle il avait inscrit trois buts et distribué autant de passes décisives.