OM : La presse italienne annonce un accord pour cet entraineur

Arrivé en cours de saison, Jean-Louis Gasset va quitter l’Olympique de Marseille et le président Pablo Longoria doit donc lui trouver un successeur. Selon nos informations, le grand favori n’est autre que Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC qui pourrait toutefois se lancer un nouveau défi à l’étranger.

On ne connait pas encore l’identité du futur coach de l’OM. Le casting est lancé et Pablo Longoria a tout intérêt à bien choisir, après avoir connu pas moins de quatre entraineurs en moins d’un an. Le dernier en date est Jean-Louis Gasset, qui a annoncé son départ lors d'une récente conférence de presse.

Fonseca plait à l’OM

Dès le 10 avril, nous vous avons révélé sur le10sport.com que la priorité du président de l’OM est Paulo Fonseca, en fin de contrat au LOSC. Mais le Portugais semble avoir la cote et c’est notamment le cas à l’étranger, puisque l’AC Milan souhaiterait le convaincre de revenir en Serie A après avoir dirigé l’AS Roma par le passé. Les Rossoneri ont le grand avantage d’être qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui n’est pas le cas des Marseillais.

Déjà d’accord avec Milan ?