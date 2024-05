Le boss de l'OM rencontre un entraîneur... pour rien ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à nommer un nouvel entraîneur le plus rapidement possible, l'OM s'active sérieusement en coulisses et s'intéresse notamment à Sergio Conceiçao. Pablo Longoria se serait même rendu au Portugal afin de discuter avec l'actuel coach du FC Porto. Mais ce dernier semble avoir d'autres ambitions que s'installer sur le banc marseillais.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM fait de Paulo Fonseca sa priorité pour remplacer Jean-Louis Gasset dont la mission s'est achevée en même temps que la saison de L1. Cependant, le dossier Fonseca semble très compliqué, ce qui pousse Pablo Longoria à étudier d'autres pistes.

L'OM contacte Sergio Conceiçao, mais...

Dans cette optique, le profil de Sergio Conceiçao plait grandement à Pablo Longoria qui aurait même récemment discuté avec le coach du FC Porto qui préparerait son départ depuis la nomination d'André Villas-Boas au poste de président. Cependant, selon les informations de L'EQUIPE , le technicien portugais envisagerait de récupérer le banc d'un grand club européen.

L'absence de Coupe d'Europe fait mal à l'OM

L'absence de qualification européenne est donc un énorme frein pour l'OM sur un marché des entraîneurs qui s'annonce brûlant puisque de grands clubs européens cherchent un coach. Par conséquent, Pablo Longoria devra peut-être attendre que le Bayern Munich, le FC Barcelone, Naples, l'AC Milan voire la Juventus, Manchester United ou encore Chelsea trouvent l'homme parfait pour leur banc afin que la situation se décante. Et ensuite l'OM trouvera peut-être le profil idéal. Mais une chose est sûre, sans Coupe d'Europe, le club phocéen a un sacré handicape face à la concurrence.