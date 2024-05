Mercato - OM : Longoria passe un coup de fil, un entraîneur veut venir ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout ne se passe pas comme prévu pour Pablo Longoria. A la recherche d'un remplaçant à Jean-Louis Gasset, le président de l'OM est en difficulté dans plusieurs dossiers, notamment celui qui concerne Paulo Fonseca. Alors, le dirigeant a fait parler son carnet d'adresses et a décidé de contacter directement un coach de Serie A.

Les pistes sont nombreuses à l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset. Mais le club marseillais est encore loin du but. Et pour cause, Paulo Fonseca et Sérgio Conceição ne seraient pas disposés à signer à Marseille. Alors, Pablo Longoria aurait décidé d'activer une nouvelle option, en Serie A cette fois-ci.

Longoria active une nouvelle piste en Italie

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le président de l'OM aurait contacté Raffaele Palladino, actuel coach de Monza. Longoria a pris la température auprès du technicien, qui ne serait pas insensible à l'intérêt de la formation marseillaise.

L'OM sur le point de le convaincre ?

Âgé de 40 ans, Palladino arrive en fin de contrat et ne sera pas conservé par la nouvelle direction de Monza, qui compte faire le ménage à tous les étages. L'OM pourrait lui permettre de vite replonger dans le grand bain après une saison terminée à la 12ème place.