Mercato : L'OM se fait recaler par un entraîneur !

Roberto De Zerbi pourrait-il devenir le remplaçant de Jean-Louis Gasset ? Sur le papier, le désormais ex-coach de Brighton coche toutes les cases. Le technicien italien est en vogue et développe un jeu attrayant. Mais ses prétentions salariales sont un frein à sa venue sur la Canebière durant l'intersaison. L'OM va devoir chercher ailleurs.

Un invité mystère dans le dossier lié à la succession de Jean-Louis Gasset ? Alors que l'OM scrute le marché des entraîneurs, Roberto De Zerbi s'est rendu disponible. L'Italien de 44 ans a décidé de ne pas poursuivre son aventure à Brighton. Le coach est désormais libre comme l'air. « Vous pouvez me croire ou non, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais pour le moment il n’y a rien. Je vais travailler, étudier différents matches, différentes équipes et différents entraîneurs. Tu dois acquérir des connaissances pour rester au top. Je ne sais pas si je resterai trois, quatre, cinq mois à la maison, mais ce n’est pas un problème » a-t-il déclaré au sujet de son avenir, après avoir disputé son dernier match face à Manchester United.

De Zerbi ne viendra pas !

Immédiatement après cette annonce, des rumeurs ont évoqué un intérêt de l'OM pour De Zerbi. Rien de surprenant puisque ce profil avait déjà été étudié par Pablo Longoria dans le passé. Ses résultats satisfaisants en Premier League lui permettent aussi de jouir d'une belle côte. Mais la vérité est que l'Italien n'a que très peu de chances de signer à Marseille cet été.

Longoria a d'autres idées en tête