Le PSG a enflammé le mercato, qui est la meilleure recrue ?

La rédaction

Après avoir bouclé la signature de Luis Enrique, le PSG a mis le feu au mercato pour lui permettre de remplir ses objectifs de la saison. En effet, Luis Campos a offert une dizaine de joueurs au coach espagnol lors des deux dernières fenêtres de transferts. Selon vous, qui est le meilleure recrue du PSG ? A vos votes !

Auteur d'une première partie de saison 2022-2023 presque parfaite avec le PSG, Christophe Galtier a sombré dans la dernière ligne droite. Ce qui lui a été fatal. En effet, les hautes sphères du PSG ont décidé de se séparer du coach français, avant de s'offrir les services de Luis Enrique.

Le PSG a recruté onze joueurs l'été dernier

Pour mettre Luis Enrique dans les meilleures dispositions et lui permettre de remplir ses objectifs cette saison, Luis Campos a enflammé le dernier mercato estival. En effet, le conseiller football du PSG a recruté onze joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour (prêté en janvier à Braga), Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Et malgré toutes ces arrivées, Luis Campos a offert un nouveau défenseur central à Luis Enrique au mois de janvier : Lucas Beraldo. Le crack brésilien de 20 ans est arrivé en provenance de Sao Paulo.

Beraldo a rejoint le PSG en janvier

Avec Luis Enrique et toutes ses nouvelles recrues, le PSG a réalisé une saison prometteuse. En phase de transition avant le départ de Kylian Mbappé - qui va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le club de la capitale a remporté la Ligue 1, a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions et va jouer la finale de la Coupe de France contre l'OL ce samedi soir.



A votre avis, qui est la meilleure recrue du PSG cette saison ? C'est le moment de voter !