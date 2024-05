OM : Surprise, le clan Fonseca effraie Longoria

La rédaction

En quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l'OM s'active déjà en coulisse et fait de Paulo Fonseca sa grande priorité. Cependant, l'entourage de l'entraîneur du LOSC aurait d'ores-et-déjà refroidi Pablo Longoria, bien conscient que la concurrence est également rude dans ce dossier. Surtout sans disputer de compétition européenne.

Nommé sur le banc de l'OM en février dernier pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset s'était engagé pour une mission de courte durée qui a pris fin dimanche soir avec la dernière journée de Ligue 1. Désormais, Pablo Longoria cherche un nouvel entraîneur et fait de Paulo Fonseca sa grande priorité, comme révélé par le10sport.com.

L'OM refroidi par l'entourage de Fonseca

Une tendance confirmée par L'EQUIPE qui ajoute toutefois que ce l'OM a été refroidi ces derniers jours lors des discussions avec les proches de Paulo Fonseca. Le média juge l'entourage du Portugais comme « nébuleux », avec des versions différentes versions selon les interlocuteurs. Une situation qui a donc refroidi Pablo Longoria.

La concurrence en rude pour l'OM

Mais un autre facteur a refroidi l'OM dans ce dossier, à savoir la concurrence. Et pour cause, le club phocéen ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine et doit faire face à la concurrence de clubs engagées en Ligue des champions pour convaincre Paulo Fonseca. A l'image de l'AC Milan.