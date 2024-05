Top 14 : Désillusion pour l'UBB, Jalibert balance

Arnaud De Kanel

Occasion manquée pour l'UBB. Battus par le Stade Français 22 à 18 dimanche soir en cloture de la 24ème journée de Top 14, les coéquipiers de Damian Penaud laissent filer les Parisiens vers la deuxième place synonyme de qualification directe pour les demi-finales. De quoi nourrir de gros regrets à l'image de l'ouvreur Matthieu Jalibert.

Le Stade Français réalise la bonne opération du week-end en Top 14. Tombeurs de l'UBB, les Parisiens se rapprochent des demi-finales du championnat grâce à ce succès puisqu'ils relèguent les Unionistes à sept points. La bande à Damian Penaud prend donc le chemin des barrages suite à ce revers frustrant au vue de la physionomie du match. La déception est grande dans les rangs bordelais, Matthieu Jalibert en est la parfaite illustration.

«Aujourd’hui c’était un jour sans»

L'ouvreur du XV de France et de l'UBB a évoqué un « jour sans » au micro de Canal+ . « On était venu ici pour se tester face à cette belle équipe. Ils ont été très forts en conquête et en défense. Je pense qu’aujourd’hui on a eu les opportunités et les occasions pour scorer mais il a manqué cette petite passe, cette précision qui fait que l’on n’a pas réussi à prendre le large. On a eu trop d’imprécisions qui les ont laissés dans le match et qui leur ont permis de marquer trop facilement. Je suis déçu, j’ai eu l’impression qu’on était bien en place et qu’on arrivait à trouver des solutions, il y a des jours où ça ne veut pas, aujourd’hui c’était un jour sans », a déploré Matthieu Jalibert.

«Il reste du temps»