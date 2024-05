Rugby : Clashé par Laporte, Saint-André sort enfin du silence !

Axel Cornic

A la lutte pour le maintien avec le MHR, Bernard Laporte a récemment soulevé une petite polémique en attaquant frontalement son prédécesseur Philippe Saint-André. Invité du Super Moscato Show ce lundi sur RMC Sport, l’ancien directeur du rugby montpelliérain qui a quitté son poste en novembre 2023 a répondu.

Il ne manquait plus que ça. La saison de Montpellier est catastrophique et elle pourrait bien se terminer sur la pire des notes, avec une descente en Pro D2. Pourtant, Mohed Altrad avait appelé à l’aide Bernard Laporte et un staff fourni à l’automne dernier pour essayer de redresser la barre en Top 14.

Le craquage de Bernard Laporte

Dans ce contexte très compliqué, Bernard Laporte a livré un long entretien à Midi-Libre récemment et questionné sur les difficultés du MHR il a décidé de charger ses prédécesseur, sans jamais le nommer. « Ce n'est pas normal qu'on soit tributaire de trois, quatre joueurs, avec une très grosse masse salariale d'ensemble. Cette équipe est complètement déséquilibrée, celui qui a fait cette équipe est un escroc » a-t-il déclaré. « Je l'ai toujours dit, c'est inadmissible, car on le paie cash. Je me demande ce qu'ont fait nos prédécesseurs. C'est un truc de fou. Les mecs qui ont fait cette équipe n'ont pas compris qu'il faut des leaders, des mecs qui passent devant. Ils ont recruté pour recruter ».

« Être traité d’escroc, venant de Laporte, je le prends plutôt comme un compliment »