Antoine Dupont : Solution trouvée pour éviter un transfert !

Thibault Morlain

Pendant quelques mois, Antoine Dupont a décidé de mettre le XV de France entre parenthèses. En effet, le joueur du Stade Toulousain s’est lancé le défi de participer aux prochains Jeux Olympiques et pour cela, il a dû intégrer l’équipe de France de rugby à 7. Une nouvelle aventure qui permet à Dupont d’avoir un peu d’air frais. Et par la même occasion d’éviter de quitter le Stade Toulousain et changer de club ?

Révélé du côté de Castres, Antoine Dupont a ensuite rejoint le Stade Toulousain en 2017. Sous contrat jusqu’en 2028, le demi de mêlée français est bien dans la Ville Rose. Malgré ce contrat, des rumeurs annonçaient la possibilité d'un départ au Japon pour Dupont après la Coupe du monde afin de pouvoir relancer la machine sans pression. Cela n’a finalement pas été le cas. Il faut dire qu’Antoine Dupont n’avait pas l’intention de quitter le Stade Toulousain et finalement, une autre solution a été trouvée pour avoir un peu d’air frais : les Jeux Olympiques.

Antoine Dupont : Un secret révélé par le Stade Toulousain ? https://t.co/MJHiYyD3FZ pic.twitter.com/iMYJN3Qmh0 — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

« J'avais besoin de quelque chose de nouveau, mais sans changer de club »

Pour RugbyPassTV , Antoine Dupont s’est prononcé sur sa prochaine participation aux Jeux Olympiques. La star du XV de France et du Stade Toulousain a alors expliqué que celui qui a permis de répondre à ses besoins de voir autre chose sans devoir changer de club. « Une saison de Top 14 et de test-matchs, c'est très fatigant. J'avais besoin de quelque chose de nouveau, mais sans changer de club, en gardant la possibilité d'enfiler le maillot de l'équipe de France. Ça m'a permis de retrouver de la fraîcheur mentale », a confié Dupont.

« J'ai vraiment senti que cette équipe avait le potentiel de gagner quelque chose aux JO »