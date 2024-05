Top 14 : Urios vend la mèche pour son avenir

Arnaud De Kanel

Viré de l'UBB le 15 novembre 2022, Christophe Urios a été nommé entraineur de l'ASM en janvier 2023. Le Montpelliérain de naissance traverse une saison compliquée avec les Jaunards qui ne sont pas encore maintenus en Top 14. Malgré tout, Urios se projette déjà sur la prochaine saison, mettant ainsi fin aux rumeurs de départ.

Christophe Urios n'a pas tardé à retrouver un banc. Quelques mois après son éviction de l'UBB, l'emblématique entraineur et ancien talonneur a pris les commandes de l'ASM Clermont Auvergne, club mythique du Top 14. Mais cette saison est très délicate pour les Auvergnats qui flirtent dangereusement avec la zone de relégation. Pour autant, Urios se voit continuer l'aventure.



«Je suis en confiance»

« Si je me sens sous pression ? Non. Je me sens sous pression parce que je ne suis pas content. Mais vous savez, je ne me sentais pas sous pression à Bordeaux non plus… En tout cas je trouve que la relation que nous avons dans le « Big Five » est plus authentique. Encore une fois, on est aligné et aujourd’hui je suis en confiance. Ce n’est pas pour autant que je n’ai pas les yeux ouverts », a déclaré Christophe Urios dans un entretien accordé au Midi Olympique . Le coach de l'ASM se projette même sur la saison à venir.

«On a besoin de cohésion, d’une vraie identité, d’une vraie culture»