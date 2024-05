Top 14 : Craquage total, la nouvelle star de Bernard Laporte raconte

Axel Cornic

Attendu à Montpellier la saison prochaine, Billy Vunipola fait beaucoup parler de lui en ce moment et pas vraiment pour ses exploits sur un terrain de rugby. Le troisième-ligne anglais a en effet défrayé la chronique avec ses frasques nocturnes à Palma de Majorque, où il a eu un accrochage avec la police espagnole.

Ce n’est pas la meilleure publicité pour l’une des recrues phares du Top 14. Star des Saracens et du XV de la Rose, Billy Vunipola a décidé de se lancer son premier défi à l’étranger en signant un contrat de deux ans avec le MHR de Bernard Laporte. Mais alors que son futur club lutte pour se maintenir dans l’élite, l’international aux 74 sélections fait la Une des tabloïds anglais.

« Mon problème, c’est que je ne sais pas quand arrêter »

Lors d’un voyage avec ses coéquipiers des Saracens, l’homme de 31 ans s’est confronté à la police espagnole dans la nuit du 28 au 29 avril dernier. Résultat : deux coups de taser, un passage en garde à vue, une amende de 240€ et surtout une énorme polémique. « Mon problème, c’est que je ne sais pas quand arrêter, et c’est la raison pour laquelle je n’avais pas bu depuis si longtemps » a avoué Billy Vunipola, dans un entretien confession accordé au Daily Mail . « Je n’ai jamais été un buveur régulier. Si je bois, je me mets dans un état où j’oublie ce que j’ai fait. C’est pour cela que j’avais arrêté et si j’ai pris un verre ce week-end ».

« Je crois que j’ai eu de la chance d’être un peu grassouillet, car je ne l’ai pas vraiment senti ».