Top 14 : La nouvelle star de Bernard Laporte dérape totalement !

Axel Cornic

International anglais et actuellement aux Saracens, Billy Vunipola a décidé de se lancer un défi à l’étranger en signant en faveur du Montpellier de Bernard Laporte, qu’il rejoindra la saison prochaine. En attendant, il fait énormément parler de lui, mais pas vraiment pour ses talents de rugbyman.

Alors qu’il n’est pas encore assuré de rester en Top 14 la saison prochaine, le MHR de Bernard Laporte a déjà bouclé des recrues de tout premier ordre. C’est notamment le cas de Billy Vunipola, qui après quasiment toute une carrière passée en Angleterre avec les Saracens, a décidé de se lancer son premier défi à l’étranger.

La mésaventure de Vunipola !

Le numéro 8 est indéniablement un très gros coup, mais pour le moment ce sont surtout ses frasques extra-sportives qui font parler ! Les médias espagnols ont en effet récemment annoncé que Vunipola aurait été impliqué dans un accident à l’aube du dimanche 28 avril du côté de Palma, la capitale de l’île de Majorque. La police serait intervenue et aurait dû maitriser avec un taser l’international anglais aux 74 sélections, qui s'en serait pris aux clients et à l’équipe de sécurité d’un local de nuit. Certains parlent même de l’administration de sédatifs pour calmer le joueur de 128kg.

« J’ai été accusé de résistance à la loi et, à l’issue d’un ‘procès express’, j’ai payé une amende de 240 euros »