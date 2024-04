Top 14 : Bernard Laporte court à la catastrophe !

Axel Cornic

Venu au chevet de Montpellier, un an après son départ polémique de la présidence de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte n’a pas vraiment connu un franc succès. La dernière défaite face au Stade Français (10-12) a d’ailleurs plongé le club héraultais dans les tréfonds du classement du Top 14.

Roi Midas du rugby français, Bernard Laporte ne tient pas vraiment sa réputation en ce moment. L’ancien sélectionneur ou encore président de la FFR traverse en effet une période extrêmement délicate avec le MHR, qui risque sérieusement de flirter avec la descente.

Une star du XV de France fait son retour, c’est le soulagement https://t.co/Hl9uh5yfsJ pic.twitter.com/WRWz287Bgv — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Montpellier tout droit vers la Pro D2 ?

Ce n’est pas la récente défaite à domicile face au Stade Français qui va changer les choses, puisque Montpellier et actuellement avant-dernier du Top 14 ! Surtout que pendant ce temps-là l’USAP et le LOU, les rivaux directs des Montpelliérains, ont tous les deux gagné leurs matchs et ont pris une avance de 4 points à seulement quelques journées de la fin de la saison régulière.

Un sprint final décisif