Un club de Top 14 se fait virer de son stade !

Axel Cornic

Ce samedi, aura lieu un choc très attendu pour la 20e journée du Top 14, avec le Racing 92 qui accueille l’ASM Clermont Auvergne (17h). Le résultat sera crucial pour la fin de la saison, mais ce n’est pas forcément la grande particularité de cette rencontre... qui sera la dernière de la saison à la Paris La Défense Arena !

On rentre dans le sprint final du Championnat de France, avec les places en barrages qui commencent à être très chères. C’est surtout le cas pour le Racing 92, qui après une première partie de saison aboutie s’est totalement écroulé pendant la période du Tournoi des 6 Nations, avec Stuart Lancaster qui a été privé de ses internationaux.

Enorme carton pour le XV de France ! https://t.co/qIzMgJybl9 pic.twitter.com/a10dbp9e7x — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Le Racing 92 accueilli Clermont

C’est pour ça que la rencontre de ce samedi face à l’ASM Clermont Auvergne est capitale, sachant d’ailleurs que les hommes de Christophe Urios avaient gagné chez eux en décembre dernier (23-18). Quatrièmes, les Franciliens se doivent de gagner pour recoller au podium, sachant qu’en même temps l’UBB qui est troisième se déplace sur la pelouse du LOU. Mais le résultat n’est pas la seule chose importante de cette affiche...

La dernière de la saison à l’Arena

En effet, ce samedi on va assister à la dernière rencontre du Racing 92 à domicile ! Après ce samedi, on ne verra plus les Ciel et Blanc dans leur stade de la Paris La Défense Arena, qui revêtira son costume de salle de concert pour accueillir un immense évènement. La chanteuse américaine Taylor Swift y fera en effet quatre concerts entre le 9 et le 12 mai prochain, avant que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne deviennent patrons de l’enceinte, où se dérouleront les finales de water-polo et les épreuves de natation.

Auxerre... et après ?