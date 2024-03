Urios balance une puncline sur le XV de France

Jean de Teyssière

Le XV de France a vécu une Coupe du monde compliquée avec une élimination dès les quarts de finale face à l'Afrique du Sud (28-29). Puis, lors du tournoi des 6 Nations, les Bleus ont oscillé entre le bon et le très mauvais. Christophe Urios, le manager de Clermont avoue ne pas s'en soucier, puisqu'il ne regarde pas le XV de France.

Les prochaines échéances du XV de France auront lieu cet été, durant la tournée, qui verra les Bleus être opposés à l'équipe de l'Argentine. Fabien Galthié pourrait être amené à lancer des jeunes joueurs mais une chose sûre : un manager historique du Top 14 ne suivra pas les exploits du XV de France.

«Peut-être que le sélectionneur profitera de la tournée d’été pour lancer des jeunes»

Dans une interview accordée au Quotidien du Sport , Christophe Urios est revenu sur les nouvelles règles qui pourraient arriver dans le monde du rugby : « Un maximum de six rencontres de suite pour les joueurs ? On a des règles, ce n’est pas évident de changer, mais ça ne me parait pas déconnant. Moins j’aurais dit non, mais six ça parait un bon chiffre. Avec toutes les règles qu’il y a, les internationaux qui partent, le salary cap, les K-O. etc… c’est un casse-tête de faire les équipes machine a du mal à repartir. On a voulu faire du neuf avec du vieux, il faudrait reconstruire avec des jeunes. Il y a un besoin de faire bouger les lignes. Peut-être que le sélectionneur profitera de la tournée d’été pour lancer des jeunes. »

«Je n’ai pas d’avis, je ne les regarde plus, ça ne m’intéresse plus»