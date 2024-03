XV de France : Il répond cash après le scandale 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut d'organisateur de la Coupe du monde de rugby 2023, le XV de France a été éliminé dès les quarts de finale par l'Afrique du Sud avec un arbitrage qui a largement fait débat. Et cinq mois après cette terrible désillusion pour les Bleus, Thibaud Flament reconnait qu'il a eu besoin d'une grosse période de break pour digérer la défaite.

En octobre dernier, le XV de France chutait d'un petit point en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (28-29) au terme d'un scénario très cruel. En effet, l'arbitrage du Néo-Zélandais Ben O'Keeffe a fait scandale chez les Bleus, et certains comme Antoine Dupont n'ont pas hésité à dénoncer ses décisions pour le moins discutables, et qui ont donc provoqué cette élimination du XV de France. Quoi qu'il en soit, ce Mondial sur le sol français s'est finalement apparenté à un échec, et certains ont décidé de prendre rapidement du recul après cette élimination...

« On a eu du mal à digérer »

Dans un entretien accordé à l' AFP, le deuxième ligne Thibaud Flament explique pourquoi il a totalement disparu du paysage médiatique avec cette défaite des Bleus : « Je voulais prendre du recul, penser à autre chose. La période avait été très intense, pendant un petit moment. Je sentais que j’avais besoin de couper, de sortir un peu la tête de l’eau. On a eu du mal à digérer cette défaite. Ça reste un échec et on va devoir vivre avec. Mais je pense que c’est derrière maintenant. Le Tournoi nous a mis la tête sur un autre projet, on passe à autre chose », indique le joueur du Stade Toulousain.

« Je continue à travailler »