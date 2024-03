Le XV de France est traumatisé, il veut tourner la page

Axel Cornic

L’après Coupe du monde a été assez délicat à gérer pour le XV de France, qui a galéré à enchainer sur le Tournoi des 6 Nations. Mais finalement la situation s’est arrangée, avec les hommes de Fabien Galthié qui ont terminé à la deuxième place, derrière une Irlande qui s’est installée comme la meilleure nation européenne.

Cette défaite en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud (28-29), a été très difficile à digérer. Cela s’est vu lors du dernier Tournoi des 6 Nations avec trois premières journées assez compliquées, dont une gifle historique reçue à Marseille par l’Irlande (17-38).

« C’était une période post-Coupe du Monde qui était compliquée, il ne faut pas le cacher »

Le pire, c’est que le XV de France a montré un visage qu’on ne lui connaissait pas lors des quatre dernières années et les 80% de victoires de Fabien Galthié lors de son premier mandat. « C’était une période post-Coupe du Monde qui était compliquée, il ne faut pas le cacher. C’était dans la tête de tout le groupe, même si je n’y étais pas » a confié Esteban Abadie, qui a découvert le XV de France lors de ce 6 Nations 2024.

« Il y avait des critiques, des interrogations et au final on termine deuxième du Tournoi, face à de très belles équipes »