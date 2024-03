XV de France : Galthié annonce un traumatisme

Jean de Teyssière

Le XV de France a terminé le Tournoi des 6 Nations avec une belle victoire face à l'Angleterre (33-31). Au vu de ce tournoi, cette victoire fait un bien fou aux Bleus, qui avaient très mal débuté la compétition, humiliés d'entrée par l'Irlande (17-38). Le bilan a été fait par Fabien Galthié qui a avoué que ses joueurs n'avaient pas réussi à digérer l'élimination en Coupe du monde.

Deuxième du Tournoi des 6 Nations, le XV de France était loin de finir à cette place en milieu de tournoi, surtout après une défaite face à l'Irlande (17-38) et un match nul face à l'Italie (13-13) après trois rencontres. Les hommes de Fabien Galthié ont bien terminé cette compétition, avec deux victoires de suite face au Pays de Galles (24-45) et contre l'Angleterre (33-31). L'heure est désormais au bilan.

«Pour nous c'est comme si on s'était retrouvé au lendemain du match contre l'Afrique du Sud»

Présent en conférence de presse ce mercredi pour faire le bilan du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié, le sélectionneur français, évoque le retour aux affaires, trois mois après la défaite face à l'Afrique du Sud (28-29) en quarts de finale de la Coupe du monde : « Avant le Tournoi, notre dernier match ensemble c'était le quart de finale perdu contre l'Afrique du Sud. On a eu plusieurs mois avant de reconvoquer les joueurs. Mais pour nous, l'échelle temps est discontinue. Pour nous c'est comme si on s'était retrouvé au lendemain du match contre l'Afrique du Sud. Mais l'histoire des Bleus s'écrit en continu et on a eu trois mois sans les joueurs. Pendant ce temps, on a cherché à reconstruire cette vision collective. »

«Les joueurs n'avaient pas fait ce travail de digestion pour passer à autre chose»