XV de France : C’est réglé pour l’avenir de Fabien Galthié !

Critiqué au début du Tournoi des VI Nations après une défaite contre l’Irlande, survenue moins de quatre mois après l'élimination prématurée à la Coupe du monde, Fabien Galthié s’est retrouvé sous le feu des critiques, bénéficiant toutefois du soutien de Florian Grill. Invité de RMC, le président de la FFR est revenu sur cette période et a conforté son sélectionneur à son poste.

Au terme d’un match spectaculaire, le XV de France s’est imposé face à l’Angleterre (33-31) ce samedi, terminant le Tournoi des VI Nations sur une bonne note avec une deuxième place au classement derrière l’Irlande. La compétition avait justement démarré par un lourd revers face au XV du Trèfle (17-38), plaçant Fabien Galthié dans une situation inconfortable moins de quatre mois après l’élimination en quart de finale de la Coupe du monde par l’Afrique du Sud (28-29). Florian Grill n’avait pas hésité à monter au créneau pour défendre son sélectionneur, un soutien qu’il a réaffirmé ce dimanche, confortant Galthié dans ses fonctions.



« Ce ne sont pas les résultats de deux ou trois matchs qui doivent tout changer »

« Avec la fédération, on a voulu apporter de la sérénité, de l'apaisement dans un moment difficile pour les joueurs et pour le staff , a d’abord rappelé Florian Grill ce dimanche au micro de RMC . On a donné de la confiance, dès le premier match on entendait: 'il faut que Fabien Galthié parte', alors que bien sûr que non, on ne prend pas des décisions comme ça à l'emporte-pièce. On n'avait pas décidé non plus de le conserver juste sur le résultat d'un match en quarts de finale de la Coupe du monde. Pendant six mois, on a eu le temps de découvrir Fabien, de voir la qualité du management, la manière dont il travaillait donc ça nous convient parfaitement. Ce ne sont pas les résultats de deux ou trois matchs qui doivent tout changer. C'est ça que j'appelle manager dans la durée. Je pense que les difficultés construisent les victoires de demain. »

« Un départ de Galthié envisagé ? Non, à aucun moment ça ne m'a trotté dans la tête »