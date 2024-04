XV de France : Nouvelle candidature pour remplacer Galthié !

Arnaud De Kanel

Le poste de Fabien Galthié est convoité. Actuellement à la barre du Stade Rochelais depuis 2019, Ronan O'Gara a laissé entendre son désir de prendre les rênes du XV de France dans un futur proche, une fois le mandat du sélectionneur tricolore terminé. Une nouvelle candidature en l'espace de quelques jours.

Dans le monde du rugby français, un débat persistant agite les esprits : faut-il ou non confier les rênes de la sélection nationale à un entraîneur étranger ? Cette question, longtemps demeurée un sujet délicat, a suscité maintes discussions et controverses. Contrairement à d'autres grandes puissances rugbystiques, la France a toujours préféré promouvoir des techniciens locaux pour diriger le XV de France. Une tradition solidement ancrée dans l'histoire du rugby français à laquelle pourrait mettre fin le clivant Ronan O'Gara. Invité du Super Moscato Show la semaine passée, le coach du Stade Rochelais a posé sa candidature pour remplacer Fabien Galthié.



O'Gara postule pour le XV de France

« En ce moment, j’aimerais avoir la capacité de gagner la Coupe du monde, Je rêve de gagner des choses, que ce soit avec l’Irlande ou la France, ça me plait. Je ne suis pas Français. J’essaie de faire mes preuves et de mettre mon nom dans ce débat. C’est possible que pour l’Irlande, le prochain sélectionneur soit un Néo-Zélandais, un Sud-Africain ou un Australien, c’est comme ça », a déclaré Ronan O'Gora. Une candidature qui intervient peu de temps après celle de Franck Azéma.

Azéma également