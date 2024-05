Le PSG va se faire «punir» ? L'avertissement est lancé !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir (21h), le PSG affronte le Borussia Dortmund en Allemagne à l’occasion du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Battus (4-1) samedi par le RB Leipzig, les joueurs du BVB auront à cœur de se rattraper. Défenseur du club saxon, Mohamed Simakan a cependant mit en garde les Parisiens, donnés favoris de cette double confrontation.

Le PSG va tenter d’écrire l’histoire. Quatre ans après sa première finale de Ligue des Champions, le club parisien détient de nouveau la possibilité de s’offrir une finale d’anthologie en C1. Pour cela, Kylian Mbappé et les siens devront sortir vainqueurs d’une double confrontation face au Borussia Dortmund. Grand d’Europe, le BVB traverse cependant une mauvaise passe. Largués en championnat, les hommes d’Edin Terzic ont dit adieu à la 4ème place de Bundesliga ce samedi en étant largement battus par le RB Leipzig (4-1).

« Il fallait les agresser d’entrée »

Défenseur du RBL , Mohamed Simakan a accordé un entretien au Parisien ce mercredi. L’ancien de Strasbourg a notamment souhaité mettre en garde le PSG, en révélant les qualités apparentes de son adversaire : « C’est une équipe qui n’a pas peur de jouer au ballon, qui a de très bons joueurs capables de construire le jeu. Il (Marco Rose, entraîneur de Leipzig, ndlr) a notamment évoqué les ailiers, Jadon Sancho et Karim Adeyemi qui vont vite et participent à la construction. Comme notre jeu est basé sur un pressing haut, on a aussi identifié qu’ils allaient jouer sur Niclas Füllkrug, qui est bon dans la protection et dans la déviation. C’est un vrai 9 qui peut aider son équipe car il a le potentiel pour jouer dos au but. Notre entraîneur nous avait dit qu’il fallait les agresser d’entrée, être efficace et ne pas leur faire de cadeau » , a lâché le défenseur français.

« Paris a de très grosses armes pour faire mal à Dortmund mais attention à ne pas les sous-estimer »