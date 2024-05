Mercato - PSG : Kylian Mbappé annonce déjà son retour ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a été mis à l'honneur lors de la cérémonie des trophées UNFP ce lundi soir. Le joueur de 25 ans a été félicité par ses pairs, alors qu'il s'apprête à quitter le PSG pour rejoindre, vraisemblablement, le Real Madrid. Mais lors de son discours d'adieu, l'international français a laissé entendre qu'il pourrait revenir, un jour, en Ligue 1.

Nouveau trophée pour Kylian Mbappé. Le Français de 25 ans a été élu meilleur joueur de Ligue 1 pour la cinquième fois de suite aux Trophées UNFP. Certainement sa dernière récompense individuelle en tant que joueur du PSG. Car en fin de contrat, Mbappé a officialisé son départ de Paris en fin de saison. Présent lors de cette cérémonie, Vincent Labrune lui a souhaité bonne chance, tout en espérant son retour en Ligue 1 dans les prochaines années.

Vincent Labrune espère son retour

« Ce que je retiens avant tout, c’est que Kylian est resté sept ans. Il aurait pu faire le choix de partir. Il a fait rayonner la Ligue 1 et la France. Pour tous ces instants magiques, je voulais te remercier. Je voulais aussi remercier ton club et ton président Nasser Al-Khelaïfi, qui ont rendu ça possible. Je te souhaite de réaliser tes rêves et je nous souhaite à tous que tu reviennes après parce que l’histoire n’est pas finie. J’espère qu’on te reverra » a déclaré le président de la LFP.

« Au revoir ou à bientôt »