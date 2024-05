Mercato - PSG : Mbappé se fait déjà interpeller pour un retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochains jours. En fin de contrat, le joueur de 25 ans devrait s'envoler pour Madrid et signer son contrat. Président de la LFP, Vincent Labrune a profité de la cérémonie des trophées UNFP pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le football français et a évoqué un possible retour à l'avenir.

Avant le festival de Cannes qui s'ouvre ce mardi, un tout autre défilé se tenait à Paris. Les meilleurs joueurs du championnat de France étaient réunis au Pavillon d'Armenonville dans le cadre de la cérémonie des trophées UNFP. Une nouvelle fois, Kylian Mbappé a été mis à l'honneur. Avant son départ au Real Madrid, la star du PSG a été chaleureusement félicitée, notamment par Vincent Labrune, président de la LFP.

« Kylian, je voulais chaleureusement te remercier au nom du football français »

« Ce que je retiens, ce n’est pas que Kylian s’en aille. Ce que je retiens avant tout, c’est que Kylian est resté sept ans, a dit Labrune. Après une année fantastique à Monaco, il aurait pu faire le choix de partir. Il a fait le choix de rester en Ligue 1 pour faire briller le Paris Saint-Germain, la Ligue 1, faire rayonner la France et mettre plein d’étoiles dans les yeux de nos enfants. Donc pour tous ces moments magiques, ces instants uniques, ces grandes et ces petites émotions : Kylian, je voulais chaleureusement te remercier au nom du football français » a déclaré l'ancien président de l'OM, avant de lui adresser un message.

Labrune attend son retour