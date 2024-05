Mercato : Le PSG prépare une surprise pour oublier Mbappé ?

Alexis Brunet

Le PSG s'est déjà mis à la recherche du remplaçant idéal à Kylian Mbappé. Le club de la capitale a commencé à explorer plusieurs pistes, mais aucune offre n'aurait été faite pour le moment. Auteur d'une bonne saison du côté du RB Leipzig, Benjamin Šeško pourrait être le potentiel successeur du champion du monde du côté de Paris.

Après avoir grandement modifié son secteur offensif l'été dernier, le PSG pourrait en faire de même dans les prochains mois. En effet, le club de la capitale va perdre Kylian Mbappé et un attaquant supplémentaire pourrait donc rejoindre Paris. Plusieurs noms sont évoqués et certains sont plus surprenants que d'autres.

Osimhen est le favori

Après avoir évolué une saison du côté de Lille, Victor Osimhen pourrait faire son grand retour en Ligue 1. Le Nigérian serait dans le viseur du PSG, qui en aurait même fait sa priorité cet été, selon plusieurs sources. Un transfert du Napolitain coûtera toutefois cher aux dirigeants parisiens, puisqu'il pourrait quitter l'Italie contre un chèque de 130M€ minimum.

Mercato : La presse italienne annonce déjà trois échecs pour le PSG ! https://t.co/kSXDhLdrZW pic.twitter.com/TRRR2CxVmk — le10sport (@le10sport) May 13, 2024

Le PSG piste également Benjamin Šeško