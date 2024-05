Mercato - PSG : Grosse vanne en direct sur le transfert de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a officialisé ces derniers jours son départ du PSG, sans pour autant préciser l’identité de son futur club qui sera le Real Madrid. Ousmane Dembélé a préféré ironiser à ce sujet en direct lundi soir lors des Trophées UNFP en reprenant la sortie médiatique de Marcel Desailly qui avait beaucoup fait parler puisqu’il conseillait à Mbappé de signer en Arabie Saoudite.

Sacré meilleur joueur de Ligue 1 lundi soir lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé a profité de l’occasion pour faire ses adieux au football français, lui qui quittera le PSG cet été pour prendre la direction du Real Madrid. Un point de chute qu’il n’a toujours pas annoncé, et Ousmane Dembélé a préféré ironiser à ce sujet lundi durant la cérémonie.

« Marcel Desailly l’a déjà dit »

Interrogé sur la future destination de Mbappé alors qu’il recevait son trophée de membre de l’équipe-type de la saison en Ligue 1, Dembélé s’en est sorti avec une pirouette en plein direct : « Où va Mbappé ? Marcel Desailly l’a déjà dit. Il lui a conseillé d’aller en Arabie », a indiqué le numéro 10 du PSG.

L’Arabie Saoudite conseillée à Mbappé