Le PSG se lance dans un incroyable chantier sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait mener un mercato très actif. Et pour cause, avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale aura des moyens économiques très importants pour se renforcer lors du mercato estival. Plusieurs secteurs de jeu seront ainsi concernés, y compris celui de gardien de but, à la surprise générale.

Le mercato estival du PSG s'annonce brûlant. Il faut dire que le club de la capitale vient d'amorcer un nouveau projet et le départ de Kylian Mbappé va offrir une puissance économique quasiment inégalable aux Parisiens. C'est ainsi que plusieurs secteurs de jeu seront à renforcer cet été, notamment l'attaque pour remplacer le crack de Bondy, mais pas seulement.

Le PSG prépare le transfert de Donnarumma ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le poste de gardien de but est sujet à réflexion au PSG. Des discussions ont débuté pour prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma, qui court jusqu'en 2026, mais l'idée serait en réalité de mieux vendre l'international italien. Il faut dire que s'il est impérial sur sa ligne, Gigio a affiché ses limites dans le jeu aérien, et surtout dans la relance, un domaine très important aux yeux de Luis Enrique qui pourrait donc réclamer une nouveau portier cet été.

Un chantier inattendu prend forme