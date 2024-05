PSG : Panique pour une star, Luis Enrique réclame un transfert

Alexis Brunet

Lors de cette saison, Gianluigi Donnarumma a rendu de fiers services au PSG, en réalisant de nombreux arrêts très spectaculaires. Mais l'Italien n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord. Il n'est par exemple pas très à l'aise au pied, ni pour les sorties aériennes. Cela pourrait donc pousser Luis Enrique à recruter un nouveau numéro un cet été.

À l'été 2021, le PSG réalisait un gros mercato estival. Le club de la capitale mettait alors la main sur Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. De plus, tous ces joueurs débarquaient gratuitement, car ils étaient en fin de contrat. Trois ans plus tard, seulement l'international italien est toujours Parisien.

Donnarumma alterne le bon et le moins bon

Peu après son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma a piqué la place de numéro un à Keylor Navas. Mais alors que le Costaricien mettait tout le monde d'accord, l'Italien lui n'y arrive pas. Il brille par sa qualité d'arrêts sur sa ligne, mais il a beaucoup plus de mal avec le jeu au pied ou lorsqu'il faut sortir sur les coups de pieds arrêtés. Cela a d'ailleurs coûté quelques buts en Ligue des champions à Paris cette saison.

Luis Enrique veut recruter un nouveau numéro un