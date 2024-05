Mercato - PSG : Un autre joueur vend la mèche pour son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été alors qu'il a vu son temps de jeu au PSG considérablement diminuer ces dernières semaines, Manuel Ugarte fait l'objet de nombreuses spéculations. Et le milieu de terrain uruguayen a d'ailleurs lâché une réponse très évasive dimanche soir au moment d'évoquer son futur au PSG...

Recruté par le PSG pour 60M€ en provenance du Sporting Lisbonne l'été dernier, Manuel Ugarte s'était dans un premier temps imposé comme un titulaire indiscutable du onze de Luis Enrique, avant de disparaitre peu à peu de la circulation. Dimanche soir, pour le dernier match à domicile de la saison contre Toulouse (1-3), l'international uruguayen était sur la pelouse, mais il n'a pu empêcher la défaite de son équipe.

« Le public méritait une victoire »

Interrogé au micro de Prime Vidéo après le match, Ugarte a d'abord analysé froidement la prestation d'ensemble du PSG : « C’est des regrets ce soir forcément. Le public méritait une victoire. On était déjà champions et on a essayé de finir cette saison la tête haute mais on n’y est pas parvenu. On avait bien commencé mais il a fallu s’adapter pour plusieurs joueurs. Ça va nous faire grandir. C’est le foot de haut niveau et quand on ne fait pas le travail mentalement », lâche l'ancien joueur du Sporting.

Ugarte très flou sur son avenir