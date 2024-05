PSG : Après Mbappé, un autre joueur va partir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en provenance du FC Barcelone l'été dernier, à la demande de Luis Enrique, Arnau Tenas a globalement été une bonne surprise au PSG. Sa qualité de jeu au pied, qui plait tant au coach espagnol, a notamment séduit. Mais barré par la concurrence, il pourrait bien être prêté cet été.

Alors que la saison touche à sa fin, le PSG prépare déjà activement son mercato estival et se place déjà sur différents dossiers. Il faudra déjà gérer les joueurs qui partent. C'est le cas de trois d'entre eux puisque Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa ont tous confirmé qu'ils ne prolongeraient pas et qu'ils allaient donc partir.

PSG : L’annonce énigmatique de Mbappé qui va faire paniquer le Real Madrid https://t.co/1cTNP0uLZA pic.twitter.com/8Y33PMMBdq — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Arnau Tenas vers un prêt la saison prochaine ?

Mais ce ne seront probablement pas les seuls à quitter le PSG cet été. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , Arnau Tenas pourrait bien être prêté. Le portier espagnol, arrivé en provenance du FC Barcelone l'été dernier, cherchera du temps de jeu, et face à la concurrence de Gianluigi Donnarumma, il aura du mal à en obtenir au PSG.

Le PSG suit Lucas Chevalier