Mercato - PSG : Mbappé a refusé un contrat légendaire !

Thomas Bourseau

La boucle est bouclée pour Kylian Mbappé au PSG qu’il quittera cet été. Au cours du mercato estival de 2023, le principal intéressé aurait déjà pu plier bagage pour l’Arabie saoudite qui proposait, via Al-Hilal, des offres démentielles pour le Paris Saint-Germain et Mbappé. Fabrizio Romano a balancé ses informations sur ce sujet.

Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG à l’été 2023 à l’instar de Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar ou encore Marco Verratti. Refusant d’activer la clause présente dans son contrat afin d’être lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Mbappé a été menacé par le président Nasser Al-Khelaïfi d’un transfert avant la clôture du mercato en question.

Le PSG aurait pu toucher un pactole à 300M€ grâce à Mbappé

Fin juillet, Al-Hilal avait dégainé une offre pharaonique de 300M€ au PSG pour boucler le transfert de Kylian Mbappé. Finalement, ce dernier a refusé un contrat en or qui l’aurait placé tout en haut de la liste des athlètes les mieux payés du monde comme Fabrizio Romano l’a confié ces dernières heures.

Mercato : Mbappé condamne le PSG à une folie à 175M€ ? https://t.co/0xqMLjuX8K pic.twitter.com/eVg5IaJkYy — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

«Il s'agissait de près de 200M€ nets par an, avec en plus une grosse prime à la signature»